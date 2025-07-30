تطاول على مصر.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حماس

وجه الإعلامي أحمد موسى انتقادات حادة لحركة حماس، واصفًا بيانها الأخير تجاه مصر بأنه "مليء بالتطاول وغير مبرر"، مؤكدًا أن القاهرة تبذل كل ما بوسعها لدعم المدنيين في غزة، بينما تتحصن قيادات الحركة في الأنفاق أو تقيم بالخارج.

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”،: "حماس تركت المدنيين تحت نيران الاحتلال، بينما نحن نعالجهم ونوفر لهم ما يلزم للعيش"، مضيفًا أن من وصفهم بـ"قيادات الأنفاق" يتحدثون في الإعلام، بينما تتحمل مصر تبعات إنسانية ضخمة.

وأضاف: "نحن نُطعم الأطفال، ونعمل ليلًا ونهارًا من أجل غزة، لا من أجل حماس"، مشيرًا إلى أن بعض القيادات مثل خليل الحية يعيشون في الخارج، فيما لا تشارك الحركة بأي دور فعّال في تخفيف الأزمة على الأرض.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تميز في تعاملها بين الشعب الفلسطيني الذي يحظى بالدعم الكامل، وبين "حماس التي تمثل فرعًا من أفرع جماعة الإخوان المسلمين"، حسب تعبيره.