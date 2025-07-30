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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الإخوان أداة بيد إسرائيل لنشر الشائعات ضد مصر.. والخارجية الأمريكية: المساعدات الإنسانية في غزة غير كافية ونعمل على زيادتها | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الخارجية الأمريكية: المساعدات الإنسانية في غزة غير كافية .. ونعمل على زيادتها
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة غير كافية ونعمل على زيادتها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وزير الصحة: نتقاسم اللقمة مع إخوتنا الفلسطينيين
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أنه دائما يحتسب عمله تجاه الأشقاء في غزة عند الله سبحانه وتعالى، مضيفا: لا نزايد ولا نتاجر مثل الآخرين.

ادعاءات كاذبة.. محامي وفاء عامر يكشف تفاصيل ما قامت به تيك توكر في اتهامها بتجارة الأعضاء
أكد هيثم حمدالله، محامي الفنانة وفاء عامر، أن صانعة المحتوى من ادعت على الفنانة وفاء عامر بتجارة الأعضاء، كانت مجرد ادعاءات كاذبة.

وزير الصحة: 500 مليون دولار تكلفة علاج أهالي غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن 12 مبنى سكنيا تم توفيرها في آخر ثلاثة أشهر فقط للقادمين من غزة.

ترامب: سنعمل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعمل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

أحمد موسى: الإخوان أداة بيد إسرائيل لنشر الشائعات ضد مصر
أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن جميع المظاهرات وتحركات جماعة الإخوان الإرهابية وما يحدث حاليًا مرتبط بمخططات التهجير، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف ضد هذه المخططات، وأن الشعب المصري دعمه في التصدي لتهجير الفلسطينيين.

مصدر إضافي للتغذية.. خبر يهم مواطني الجيزة من وزارة الكهرباء
كشف منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل عن انقطاع المياه والكهرباء عن عدة مناطق في الجيزة .

القاهرة والجيزة لمياه الشرب: متوقع إنهاء كافة أعمال الإصلاح بمحطة جزيرة الذهب خلال 4 ساعات
كشف وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، تفاصيل عن انقطاع المياه والكهرباء عن عدة مناطق في الجيزة .

الغرف التجارية: المؤشرات الإقتصادية للدولة إيجابية للغاية
أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أن المؤشرات الإقتصادية للدولة المصرية إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن سعر الدولار بدأ في الإنخفاض، والوضع في تحسن.

500 شاحنة و4 آلاف طن.. الهلال الأحمر يكشف تفاصيل المساعدات المصرية لغزة
أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي الهلال الأحمر المصري، أنه نحن نشهد على كل ما قدمته مصر في إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه الأن نشهد هدنة إنسانية مؤقتة، وعملت مصر على إدخال ألاف الأطنان من المساعدات الإنسانية.

أبو الغيط: إسرائيل لن تنجح في التطبيع والتعايش المشترك مع محيطها دون إنهاء الاحتلال
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إسرائيل لن تنجح في التطبيع والتعايش المشترك مع محيطها دون إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام مع الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

في ساعات الليل | إعلان عاجل من الكهرباء بشأن أزمة التيار بالجيزة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حدوث انفراجة تدريجية في أزمة انقطاع التيار بمحافظة الجيزة، وذلك بعد إصلاح عطل مفاجئ تسبب في توقف محطة التغذية الرئيسية عن العمل بنسبة كبيرة.

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