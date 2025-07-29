القاهرة والجيزة لمياه الشرب: متوقع إنهاء كافة أعمال الإصلاح بمحطة جزيرة الذهب خلال 4 ساعات

كشف وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، تفاصيل عن انقطاع المياه والكهرباء عن عدة مناطق في الجيزة .

وقال عابدين في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز ”: “وزارة الكهرباء عملت منذ أيام لإيجاد حلول دائمة ومستديمة للمشكلة الاخيرة في محطة مياه جزيرة الذهب ”.

وتابع: "الكهرباء وفرت مصدرا جديدا لتغذية الكهرباء في محطة مياه جزيرة الذهب في الجيزة ".

وتابع وليد عابدين : " متوقع انتهاء كافة أعمال الإصلاح في محطة جزيرة الذهب خلال 4 ساعات ".

وأكمل: " يتم إدخال مغذٍ جديد للكهرباء في محطة المياه بجزيرة الذهب وأعمال الإصلاح كانت تستوجب أن يتم قطع المياه ".

ولفت عابدين : "نعمل بطاقة 75% من محطة جزيرة الذهب ومازال هناك مناطق متأثرة بانقطاع المياه ".