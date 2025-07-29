آخر كلام.. موعد عودة المياه لكافة مناطق الجيزة

أنهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى محافظة الجيزة.

محطة محولات جزيرة الدهب

نجحت فى إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وفقا لما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تقوم الشركة بمد الخط البديل لضمان استقرار التيار بصورة نهائية.

وعقب ذلك عادت المياه إلى العديد من المناطق في محافظة الجيزة لكنها لم تعد في مناطق أخرى.

موعد عودة المياه إلى محافظة الجيزة

وكشف مصدر مسؤل في تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن ضخ المياه في الشبكات بدا بالفعل ووصلت لكثير من المناطق.

وبسؤاله عن موعد عودة المياه بشكل كامل، قال أن الضخ مستمر الان، وستصل بشكل كامل لكفاة المناطق خلال ساعتين من الان .

انقطاع المياه

وكان قد تسبب الخلل الفني في انسحاب الجهد من إحدى دوائر محطة محولات جزيرة الدهببجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق صباح الاحدالماضي، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.