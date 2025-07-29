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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إصلاح المحطة للمرة الثانية.. الكشف عن موعد عودة الكهرباء بالجيزة رسمياً

انقطاع الكهرباء بالجيزة
انقطاع الكهرباء بالجيزة
رشا عوني

يعاني أهالي الجيزة لليوم الثالث على التوالي، من انقطاع الكهرباء والمياه نتيجة عطل محطة جزيرة الذهب الذي وقع منذ يومين وتسبب في شلل تام في الكهرباء والمياه على مستوى 5 مناطق بالجيزة.

وبعد عودة الكهرباء بالجيزة ، عادت للانقطاع مجدداً مساء أمس الاثنين وسط ارتفاع درجات الحرارة وذروة الموجة الحارة التي تشهدها الأجواء، وهو ما أثار استياء الأهالي وعدم تحملهم انقطاع الكهرباء والماء فترات طويلة في هذا التوقيت. 

استمرار انقطاع الكهرباء بالجيزة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان رسمي أنه في  ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، حدث فصل للكابلين ، 1 و 2 فنون / جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت.

وتابعت أنه تم الدفع بـ 60 مولدا متنقلا وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة فى نطاق المحطة ، هذا وتعمل فرق الطوارئ حاليا على إعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها.

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انقطاع الكهرباء بالجيزة

فشل إصلاح عطل محطة جزيرة الذهب

وكشف مصدر مسؤل أن محطة جزيرة الذهب خرجت عن الخدمة نهائياً والإصلاحات التي تمت خلال الساعات الماضية لم تجدي نفعاً وتعطلت المحطة مرة أخرى مساء أمس الأثنين وهو ما تسبب في انقطاع الكهرباء مرة أخرى.

وأكد المصدر أن انقطاع الكهرباء بالجيزة مستمر لحين الانتهاء من تركيب الدوائر الجديدة بعد فشل محاولات اصلاح العطل بالمحطة.

وأضاف أن محاولات الإصلاح السابقة للكابل فشلت، ما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار بتركيب دوائر بديلة، وهي عملية فنية معقدة قد تستغرق وقتًا لحين استعادة المحطة لقدرتها التشغيلية الكاملة.


خروج محطة جزيرة الدهب عن الخدمة

وبعد محاولات الإصلاح، فقد خرجت محطة جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الخدمة للمرة الثانية خلال 72 ساعة، بسبب تكرار نفس العطل الفني في كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي، ما تسبب في توقف إمدادات الكهرباء والمياه عن مناطق الهرم وفيصل والعمرانية وأبو النمرس وأحياء عدة من مدينة الجيزة.

موعد عودة الكهرباء رسمياً

ولم يستطع أحد المسئولين حتى الآن من حسم أمر عودة الكهرباء بالجيزة، وأعتبروها مسألة فنية معقدة تحتاج وقت طويل للإصلاح، وذلك نتيجة تركيب دوائر بديلة منذ مساء الأثنين . 

بيان محافظة الجيزة


ونشرت محافظة الجيزة بيانا رسميا على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قالت فيه :"في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، حدث فصل للكابلين 1 و 2 فنون / جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت ". 

تم الدفع بـ 60 مولد متنقل وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة فى نطاق المحطة، هذا وتعمل فرق الطوارئ حاليًا على إعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها.

محافظة الجيزة تعلن موعد عودة الكهرباء

فى سياق متصل سيتم الانتهاء مساء اليوم من الأعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية إضافى لمحطة المحولات التى تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها .

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