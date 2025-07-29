مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء ردا على تساؤل صدى البلد حول موعد عودة التيار الكهربائي مستقرا بالجيزة ‘الله اعلم،' فلا أحد يستطيع الجزم بعودة محطة محولات جزيرة الدهب للعمل وعودة التيار الكهربائي بالمناطق المتضررة من فصل التيار بالجيزة فهي مسألة فنية تتحدد كل خطوة طبقا لمدى الأعطال والكابلات المتضررة.

وتابع المصدر أنه سيتم اليوم تركيب دائرتين جديدين للمحطة بعد فشل محاولات الإصلاح السابقة للكابل ، مما دفع الشركة المصرية لنقل الكهرباء باتخاذ قرار متأخر بتركيب دوائر بديلة.

.وأشار المصدر إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم بتأمين محطات مياه الشرب والصرف الصحي باستخدام مولدات ديزل احتياطية، في محاولة لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية، لكن الخدمة لا تزال غير مستقرة وأهالي الجيزة مازالوا يعانون من انقطاع المياه والكهرباء.

وكانت محطة محولات جزيرة الدهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء قد تعطلت منذ الساعة الحادية عشر مساء يوم السبت الماضي وتم واصلاحها فجر الاثنين بعد محاولات عديدة وتم اعادة التيار للمناطق المفصولة لبضع ساعات ثم لجأت الكهرباء لتخفيف الأحمال عن المحطة خوفا من تعطلها مرة أخرى فانقطع التيار م عن بعض المناطق لنفاجأ في منتصف ليلة الثلاثاء بخروج المحطة كاملة وانقطاع التيار نهائيا.

وكان وزير الكهرباء قد نزل صباح الأحد لموقع عطل الكابلات أمام محطة مترو ساقية مكى برفقة المهندسة منى رزق رئيس المصرية لنقل الكهرباء وتابع بنفسه محاولات الإصلاح وطالب بتقرير أسبوعي عن صيانة المحطات خاصة بعد تكرار الأعطال خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن الأحمال وصلت ليلة امس إلى 39600 ميجاوات وهذه تعد المرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية وتم توفير التغذية ولم تلجأ الوزارة لخطة تخفيف الأحمال ولكن الأعطال المتكررة في عدة أماكن بالجمهورية سبب انقطاع الكهرباء بالساعات َما أدى إلى تكرار شكاوى المواطنين.