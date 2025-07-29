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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شكاوى متكررة من انقطاع الكهرباء.. القابضة تنشر نصائح لاستخدام ماكينة الزبادي

ماكينة الزبادي
ماكينة الزبادي
وفاء نور الدين

نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  وسط الانقطاعات المتكررة بأماكن مختلفة من الجمهورية وخاصة مالحق لمعظم مناطق محافظة الجيزة  من انقطاع شبه مستمر للكهرباء تقرير عن ترشيد استهلاك  الكهرباء بعنوان ‘ ماكينة الزبادي جودة وصحة وكفاءة’. 

 نصائح استخدام ماكينة الزبادي 


-  فعّل البرنامج المناسب فقط ولاتشغل الجهاز على برنامج أطول من اللازم، فالزبادي يحتاج وقت محدد

-  حضّر الكمية المناسبة لاحتياجك ولاتقم  بتشغيل الماكينة على ٢ كوب زبادي أو ٦ بنفس الاستهلاك تقريبًا، فحضّر كمية تغطي الاستخدام بدل تشغيلها مرتين 

- قم بتنظيف  الوعاء جيدا بعد كل استخدام 

-  احفظ الجهاز في مكان دافي  لأن الزبادي يتكون أسرع عندما الحرارة تكون ثابتة. 

-  فعّل مؤقت التشغيل الأوتوماتيكي  فالجهاز يحتاج من 6 لـ 8 ساعات فقط لصنع الزبادي، أكتر من  ذلك سيؤدي لزيادة الإستهلاك. 

ولجأ المواطنون للدخول على التعليقات والشكوى من انقطاع التيار  فجاء الرد مكررا بأن الشركة تأسف للانقطاع وتؤكد أنه ليس هناك تخفيف للأحمال وإنما هي أعطال طارئة 

يذكر أن هناك أماكن كثيرة تتعرض بانقطاع الكهرباء بالساعات بسبب أعطال بمحولات محطات الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

واخر هذه الأعطال ماتعرضت له محطة محولات جزيرة الدهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء حيث  تعطلت منذ الساعة  الحادية عشر مساء يوم السبت الماضي وتم واصلاحها فجر الاثنين بعد محاولات عديدة وتم اعادة التيار للمناطق المفصولة لبضع ساعات ثم تلجأ الكهرباء لتخفيف الأحمال عن المحطة خوفا من تعطلها مرة أخرى وانقطع التيار مرة أخرى عن بعض المناطق لنفاجأ في منتصف ليلة الثلاثاء بخروج المحطة كاملة وانقطاع التيار نهائيا.

وكان وزير الكهرباء قد نزل لموقع عطل الكابلات أمام محطة مترو ساقية مكى برفقة المهندسة منى رزق رئيس المصرية لنقل الكهرباء وتابع بنفسه محاولات الإصلاح وطالب بتقرير أسبوعي عن صيانة المحطات خاصة بعد تكرار الأعطال خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن الأحمال وصلت ليلة امس إلى 39600 ميجاوات وهذه تعد المرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية وتم توفير التغذية ولم تلجأ الوزارة لخطة تخفيف الأحمال ولكن الأعطال المتكررة في عدة أماكن بالجمهورية سبب انقطاع الكهرباء بالساعات َما أدى إلى تكرار شكاوى المواطنين.

القابضة لكهرباء مصر ترشيد استهلاك الكهرباء انقطاع الكهرباء

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