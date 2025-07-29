مصدر بالكهرباء: بدء أعمال الدفع النفقي لمد كابلات محطة محولات جزيرة الذهب

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن بدء فنيي التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء في عملية الدفع الأفقي لمد الكابلات لإصلاح محطة محولات جزيرة الذهب.

وأوضح المصدر، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدفع النفقي عبارة عن حفر أنفاق تحت الأرض لمد الكابلات دون قطع الطريق.

وقال إن عملية تشوين المهمات الخاصة بمد الكابلات تمت منذ فجر اليوم، لافتا إلى أنه تم تشغيل إحدى الدائرتين المتعطلين بالمحطة ويتم الاعتماد على مولدات الديزل لتغطية الأماكن الحيوية التي تأثرت بفصل التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر أن فنيي شبكات توزيع جنوب القاهرة موجودون طوال الليل، وعلى رأسهم المهندس طارق عبد الشافي، لمتابعة توصيل التغذية الكهربية.

كانت وزارة الكهرباء أصدرت بيانا صباح اليوم، الثلاثاء، تؤكد فيه أنه فى ساعة متأخرة من مساء أمس، الاثنين، حدث فصل للكابلين 1 و 2 فنون - جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت.

وتم الدفع بـ 60 مولدا متنقلا وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لجميع المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة فى نطاق المحطة.

هذا وتعمل فرق الطوارئ حاليا على إعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها.

فى سياق متصل، سيتم الانتهاء مساء اليوم من الأعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية إضافى لمحطة المحولات التى تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها,

يذكر أن محطة محولات جزيرة الدهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء قد تعطلت منذ الساعة الحادية عشرة مساء يوم السبت الماضي وتم إصلاحها فجر الاثنين بعد محاولات عديدة، وتمت إعادة التيار للمناطق المفصولة لبضع ساعات، ثم تلجأ الكهرباء لتخفيف الأحمال عن المحطة خوفا من تعطلها مرة أخرى، وانقطع التيار مرة أخرى عن بعض المناطق لنفاجأ في منتصف ليلة الثلاثاء بخروج المحطة كاملة وانقطاع التيار نهائيا.

وكان وزير الكهرباء قد نزل لموقع عطل الكابلات أمام محطة مترو ساقية مكى برفقة المهندسة منى رزق، رئيس المصرية لنقل الكهرباء، وتابع بنفسه محاولات الإصلاح، وطالب بتقرير أسبوعي عن صيانة المحطات خاصة بعد تكرار الأعطال خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن الأحمال وصلت ليلة أمس إلى 39600 ميجاوات، وهذه تعد المرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية، وتم توفير التغذية، ولم تلجأ الوزارة لخطة تخفيف الأحمال، ولكن الأعطال المتكررة في عدة أماكن بالجمهورية سبب انقطاع الكهرباء بالساعات، ما أدى إلى تكرار شكاوى المواطنين.