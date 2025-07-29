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في رد رسمي من الوزارة: عودة الكهرباء بالجيزة خلال ساعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في رد رسمي من الوزارة: عودة الكهرباء بالجيزة خلال ساعات

انقطاع الكهرباء في الجيزة
انقطاع الكهرباء في الجيزة
خدمات صدى البلد

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي، آخر مستجدات أزمة انقطاع الكهرباء في الجيزة و إصلاحات عطل محطة محولات جزيرة الذهب، والتي تعطلت منذ مساء السبت الماضي وحتى الآن. 

وبعد انقطاع الكهرباء يومان بالجيزة وانقطاع المياه أيضاً، تجرى محاولات إصلاح محطة جزيرة الذهب مجدداً منذ مساء أمس بعد توقفها نهائياً عن الخدمة. 

اصلاحات محطة جزيرة الدهب

إصلاحات محطة محولات جزيرة الدهب 

وقالت وزارة الكهرباء، إن  الأطقم العاملة تواصل جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وجاري الان عبور المواسير والكوابل اسفل خطوط السكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل واختبارها تمهيدا لمراحل الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

عودة الكهرباء خلال ساعات 

وأكدت الكهرباء في بيانها، أنه في موقع إصلاح الكابل2 المغذي لمحطة المحولات تم إصلاح الفازة الأولى وجاري العمل على الانتهاء من عمليات الإصلاح بشكل كامل وإطلاق التيار الكهربائي.

إصلاح محطة جزيرة الدهب

استخدام المولدات المتنقلة 

وتؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تأمين التغذية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والمواقع الاستراتيجية بواسطة مصدر التغذية المتاح، وكذلك زيادة عدد المولدات المتنقلة لتقديم مزيد من الدعم لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وتوصيل مصدر التغذية الجديد.

وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على تعاونهم وتقديم الدعم والعون للأطقم العاملة في الشوارع.

اصلاحات محطة جزيرة الدهب
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