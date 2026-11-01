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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد بدوي: 70% من المصريين متوقع تسوقهم إلكترونيًا بنهاية العام.. وتحذيرات من المتاجر الوهمية

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي
رنا عبدالرحن

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن ارتفاع معدلات التسوق الإلكتروني في مصر، موضحًا أن نحو 68% من المصريين يتجهون حاليًا إلى الشراء عبر الإنترنت، مع توقعات بزيادة النسبة إلى 70% بنهاية العام الجاري.

وأكد بدوي أن التوسع في استخدام المنصات الرقمية للتسوق يفرض ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين، خاصة في ظل انتشار بعض المتاجر الإلكترونية الوهمية التي تستغل إقبال المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت، وتعرضهم لعمليات نصب واحتيال.

بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن العمل باللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية قد بدأ، في خطوة تستهدف تنظيم التعامل مع البيانات الشخصية وتعزيز الحماية في البيئة الرقمية.

وأشار إلى أهمية التزام المواطنين بمجموعة من الإجراءات الاحترازية قبل إتمام أي عملية شراء إلكتروني، وفي مقدمتها التأكد من مصداقية المتجر الإلكتروني والتعامل مع الجهات الموثوقة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

إجراءات قانونية ضد المتاجر الإلكترونية الوهمية

ولفت أحمد بدوي إلى رصد عدد من المتاجر الإلكترونية الوهمية التي استهدفت المواطنين ونفذت عمليات نصب بحقهم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المتاجر.

وشدد على أهمية توخي الحذر عند التعامل مع منصات التسوق الإلكتروني، وعدم الانسياق وراء العروض غير الموثوقة، في ظل تزايد الاعتماد على التجارة الرقمية واتساع نطاق المعاملات عبر الإنترنت.

التسوق الكتروني نصب

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