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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء تطمئن أهالي الجيزة: إصلاحات محولات جزيرة الدهب تسير بخطى متسارعة وإطلاق التيار قريبًا

مد الكابلات
مد الكابلات
وفاء نور الدين

طمأنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  أهالي الجيزة ، مؤكدة في بيان رسمي  على تواصل الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وجار الآن عبور المواسير والكابلات  أسفل خطوط السكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكابلات واختبارها تمهيدا لمراحل الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وفي موقع إصلاح الكابل2 المغذي لمحطة المحولات تم إصلاح الفازة الأولى وجار العمل على الانتهاء من عمليات الإصلاح بشكل كامل وإطلاق التيار الكهربائي.

وتؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والمواقع الاستراتيجية بواسطة مصدر التغذية المتاح، وكذلك زيادة عدد المولدات المتنقلة لتقديم مزيد من الدعم لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وتوصيل مصدر التغذية الجديد.

وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على تعاونهم وتقديم الدعم والعون للأطقم العاملة في الشوارع.

الكهرباء انقطاع الكهرباء محطة جزيرة الدهب

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