تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي.. أغسطس المقبل

أعلن المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانوني للمعاش .

وخلال كلمته شدد المهندس ممدوح رسلان، على أن الحوار المفتوح مع ممثلي العاملين والانصات إلى احتياجاتهم، سيبقى منهجاً ثابتاً وإيمانا راسخا بضرورة التفاعل البناء، وأن مطالب العاملين دائما عين الإعتبار، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال شهر أغسطس القادم، لتحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة وعرض ما انتهت إليه الدراسات التي أجريت بهذا الشأن.

وأكد فؤاد، أن من حق العامل الذي أفنى سنوات عمره عملا وعطاء أن يتم تكريمه فى نهاية مسيرته بمنحه مكافأة نهاية خدمة تعينه على الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية وتقديراً لسنوات خدمته.

جاء ذلك عقب اجتماع اليوم، الذي عقده المهندس ممدوح رسلان، بحضور وفد النقابة العامة للمرافق، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بمراعاة الدرجات الوظيفية الي جانب تطبيق العلاوة الدورية للعاملين.