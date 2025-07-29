وزير الصحة: نتقاسم اللقمة مع إخوتنا الفلسطينيين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أنه دائما يحتسب عمله تجاه الأشقاء في غزة عند الله سبحانه وتعالى، مضيفا: لا نزايد ولا نتاجر مثل الآخرين.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إحنا بنقسم اللقمة مع الأشقاء مع الفلسطينيين في ظل ظروفهم الصعبة التي يعيشونها.

وأكمل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أنه تم استقبال نحو نصف مليون سوداني نازح منذ مارس 2023، إضافة إلى حوالي 4 ملايين موجودين من قبل الحرب.

وأردف أن الشعب المصري له الحق أن يفتخر بالرئيس السيسي، الذي لم يتاجر يومًا بالقضية الفلسطينية ووجه كل الدعم لأهالي غزة، مؤكدا أن مصر لم تقصر يوما تجاه القضية الفلسطينية وضحت بدماء الشهداء.

