الخارجية الأمريكية: المساعدات الإنسانية في غزة غير كافية .. ونعمل على زيادتها

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة غير كافية ونعمل على زيادتها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت الخارجية الأمريكية:" نعمل على وقف الحرب في قطاع غزة،وحماس ترفض الإفراج عن المحتجزين في غزة".

وأضافت الخارجية الأمريكية:" هناك حاجة لفعل المزيد لإنقاذ سكان غزة، ومؤسسة غزة الإنسانية تهدف لإبقاء المساعدات بعيدا عن حماس".

وتابعت الخارجية الأمريكية: العلاقة بين ترامب ونتنياهو جيدة لكن الموقف الآن متغير كثيرا".

وأكملت الخارجية الأمريكية: “تركيز ترامب ينصب على إنهاء الحرب في غزة ودخول المساعدات الإنسانية”.