خبير إستراتيجي: مصر تقف حائط صد أمام محاولات تهجير سكان غزة

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر تتخذ موقفًا صارمًا تجاه محاولات تهجير سكان قطاع غزة، وتعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وقال ربيع، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن موقفه بوضوح منذ السابع من أكتوبر، رافضًا بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن مصر ستظل حائط صد منيعا أمام أي تحرك يؤدي إلى خلل في القضية الفلسطينية.

وأضاف أن "التهجير يعني عمليًا القضاء على القضية الفلسطينية، وهو ما لن تسمح به مصر بأي حال من الأحوال"، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تدرك تمامًا أبعاد هذا المخطط وتتحرك سياسيًا ودبلوماسيا لإحباطه.