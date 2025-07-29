في ساعات الليل | إعلان عاجل من الكهرباء بشأن أزمة التيار بالجيزة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حدوث انفراجة تدريجية في أزمة انقطاع التيار بمحافظة الجيزة، وذلك بعد إصلاح عطل مفاجئ تسبب في توقف محطة التغذية الرئيسية عن العمل بنسبة كبيرة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، المهندس منصور عبد الغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" عبر قناة النهار، أن الفرق الفنية نجحت في إصلاح الكابل رقم 2، أحد الكابلات الأساسية المغذية للشبكة، ما أدى إلى إعادة تشغيل المحطة بنسبة 60%، وساهم في تخفيف حدة الأزمة منذ ظهر اليوم.

وأضاف عبد الغني أن الوزارة تعاملت مع الموقف من خلال مسارين متوازيين؛ الأول إصلاح العطل الفني، والثاني توفير مصدر بديل دائم لتأمين استقرار التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن مناطق حيوية واستراتيجية تم دعمها بمولدات متنقلة لضمان استمرار الخدمة.

كما كشف عن قرب تشغيل كابل إضافي جديد خلال ساعات الليل، لتعزيز استقرار المحطة ومعالجة الأزمة بشكل نهائي، مؤكدًا أن فرق الصيانة تواصل العمل ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المحلية لمتابعة تطورات الموقف.

وفي ختام تصريحاته، توجه عبد الغني بالشكر لسكان الجيزة على تفهمهم وصبرهم، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تحديث شامل للبنية التحتية الكهربائية لمنع تكرار مثل هذه الأعطال في المستقبل.