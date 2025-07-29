قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: 19 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات
عاجل.. وزير الكهرباء يتابع إصلاح عطل بمطار القاهرة وإعادة التيار لصالة المطار القديم
ترامب يعترف بوجود مجاعة حقيقية في غزة .. واشنطن تعتزم تعزيز جهود إيصال الغذاء
وزير خارجية بريطانيا: رفض حكومة نتنياهو حل الدولتين خطأ أخلاقي واستراتيجي
مفاجأة صادمة فى التحقيقات .. الداخلية تكشف هوية ابنة حسنى مبارك المزعومة
دعاء بعد صلاة الوتر .. كان يردده النبي ثلاث مرات
لماذا لم تعد المياه لمناطق بالجيزة؟ وليد عابدين يوضح السبب .. خاص
سارة خليفة من مذيعة بقنوات شهيرة لتاجرة مخدرات وصولا إلى السجن
ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء
فرنسا تفتح تحقيقا في محاولة اغتيال محتملة لمحامي نتنياهو
مدبولي يتابع جهود اقتصادية قناة السويس:11.4 مليار جنيه إيرادات و8.6 مليار دولار تعاقدات استثمارية
أونروا: ربع سكان غزة يعانون من الجوع الشديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في ساعات الليل | إعلان عاجل من الكهرباء بشأن أزمة التيار بالجيزة

الكهرباء
الكهرباء
علي مكي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حدوث انفراجة تدريجية في أزمة انقطاع التيار بمحافظة الجيزة، وذلك بعد إصلاح عطل مفاجئ تسبب في توقف محطة التغذية الرئيسية عن العمل بنسبة كبيرة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، المهندس منصور عبد الغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" عبر قناة النهار، أن الفرق الفنية نجحت في إصلاح الكابل رقم 2، أحد الكابلات الأساسية المغذية للشبكة، ما أدى إلى إعادة تشغيل المحطة بنسبة 60%، وساهم في تخفيف حدة الأزمة منذ ظهر اليوم.

وأضاف عبد الغني أن الوزارة تعاملت مع الموقف من خلال مسارين متوازيين؛ الأول إصلاح العطل الفني، والثاني توفير مصدر بديل دائم لتأمين استقرار التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن مناطق حيوية واستراتيجية تم دعمها بمولدات متنقلة لضمان استمرار الخدمة.

كما كشف عن قرب تشغيل كابل إضافي جديد خلال ساعات الليل، لتعزيز استقرار المحطة ومعالجة الأزمة بشكل نهائي، مؤكدًا أن فرق الصيانة تواصل العمل ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المحلية لمتابعة تطورات الموقف.

وفي ختام تصريحاته، توجه عبد الغني بالشكر لسكان الجيزة على تفهمهم وصبرهم، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تحديث شامل للبنية التحتية الكهربائية لمنع تكرار مثل هذه الأعطال في المستقبل.

الكهرباء جزيرة الدهب الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

وزار

الكهرباء تعلن رسميا عن عودة التيار الكهربائي للجيزة في هذا الموعد

فرص العمل المتاحة

103 فرص عمل في شركة مقاولات كبرى بالإمارات.. براتب 12 ألف درهم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

عربية النواب: مصر الدولة الوحيدة على مدار 76 عاما لم تترك القضية الفلسطينية

دينا أبو الخير

ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو

فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي: رجالة الباشا قبل ثورة يوليو كانت بتضربني عشان بمشي على الرصيف

بالصور

اجتاح أوروبا.. ماهو مرض شيكونغونيا وما أعراضه وكيف ينتقل بين البشر

فيروس شيكونغونيا
فيروس شيكونغونيا
فيروس شيكونغونيا

سر الخصوبة.. دراسات تكشف تأثير النظام الغذائي على الصحة الإنجابية للمرأة

تأثير النظام الغذائى في تعزيز فرصة الخصوبة لدى النساء
تأثير النظام الغذائى في تعزيز فرصة الخصوبة لدى النساء
تأثير النظام الغذائى في تعزيز فرصة الخصوبة لدى النساء

بدون أدوية.. خطوات بسيطة لخفض السكر التراكمي بالتغذية العلاجية

طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية

هيونداي تستدعي 620 سيارة كهربائية وتحذر من ركنها بجوار المنزل

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

القبض على سارة خليفه

750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد