بعد أزمة جزيرة الذهب .. الكهرباء تزف بشرى لسكان الجيزة

قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن عطلاً فنياً وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في الكابل المغذي رقم (2) بمحطة جزيرة الدهب، مؤكدًا أن الفرق الفنية تعاملت مع الموقف بشكل فوري.

وأضاف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العطل السابق وقع أول أمس في كابلين رئيسيين يغذيان المحطة، وتم إصلاحهما وإعادة التيار خلال يوم أمس بالكامل، إلا أن عطلاً جديدًا طرأ صباح اليوم، وتم الاعتماد مؤقتًا على الكابل الآخر لتأمين التغذية الكهربائية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الأعطال الفنية واردة في أي وقت لأسباب متعددة، منها العوامل الجوية أو الفنية، مشددًا على أن الوزارة لا تتأخر في التدخل السريع لمعالجتها.

وأشار منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كان موجودًا ميدانيًا في موقع العطل منذ اللحظة الأولى، وتم العمل على مسارين بالتوازي، أولهما إصلاح الكابل المعطوب، والثاني توفير مصدر دائم للتغذية لمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.

وكشف عبدالغني أنه تم إصلاح الكابل رقم (2) بالفعل، وإطلاق التيار من خلاله، إلى جانب استمرار تشغيل الكابل الأول، مؤكدًا أنه تم الدفع بـ65 مولدًا متنقلًا لتأمين المرافق الحيوية والاستراتيجية في نطاق تغطية المحطة.

وأوضح أن المسار البديل الذي سيمثل مصدرًا دائمًا للتغذية قد تم الانتهاء من مده مساء اليوم، ويمر من أسفل خطوط السكة الحديد وخط المترو، لافتًا إلى أن الوزارة نشرت فيديو يوضح خطوات تنفيذ المشروع.