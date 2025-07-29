ادعاءات كاذبة.. محامي وفاء عامر يكشف تفاصيل ما قامت به تيك توكر في اتهامها بتجارة الأعضاء

أكد هيثم حمدالله، محامي الفنانة وفاء عامر، أن صانعة المحتوى من ادعت على الفنانة وفاء عامر بتجارة الأعضاء، كانت مجرد ادعاءات كاذبة.

وقال حمدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البلاغات شملت أربعة محاضر تم تقديمها أمام جهات التحقيق، مؤكدا أن تلك المقاطع المصورة احتوت على مزاعم لا أساس لها من الصحة، وطالبت الفنانة بالتحقيق الفوري ومحاسبة المتهمة على ما ورد في محتواها من إساءات علنية.

وتابع محامي الفنانة وفاء عامر، أن موكلته تقدمت بعدة بلاغات رسمية ضد مروة يسري، تضمنت اتهامات بالتشهير، وبث أخبار ملفقة، والإساءة إلى شخصية عامة دون مستندات أو قرائن.