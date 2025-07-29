الغرف التجارية: المؤشرات الإقتصادية للدولة إيجابية للغاية

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أن المؤشرات الإقتصادية للدولة المصرية إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن سعر الدولار بدأ في الإنخفاض، والوضع في تحسن.

قال علاء عز، أن اجتماع رئيس الوزراء، أكد أن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن على الرغم من تحسن الأوضاع الإقتصادية، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة خفض الأسعار، وتمكين القطاع الخاص، وخفض مستوى التضخم.

وتابع الأمين العام لإتحادد الغرف التجارية، أن الأوكازيون الصيفي سيكون به جميع السلع التي يحتاجها المواطن المصري، خاصة مع قرب تجهيزات المدارس والسلع الأساسية والملابس، غضافة إلى مبادرة بين المنتجين والسلاسل التجارية، والتي تساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.