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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الإخوان أداة بيد إسرائيل لنشر الشائعات ضد مصر

احمد موسى
احمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن جميع المظاهرات وتحركات جماعة الإخوان الإرهابية وما يحدث حاليًا مرتبط بمخططات التهجير، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف ضد هذه المخططات، وأن الشعب المصري دعمه في التصدي لتهجير الفلسطينيين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إسرائيل تستخدم جماعة الإخوان "الإرهابية" لنشر الشائعات ضد الدولة المصرية في أنحاء العالم.

وأضاف أن هناك تنسيقًا بين الإخوان والصهاينة، مشيرًا إلى أن أبناء جماعة الإخوان في إسرائيل ينضمون إلى الجيش الإسرائيلي ويشاركون في إبادة الشعب الفلسطيني وحركة حماس، التي تُعد الجناح الإخواني هناك.

وأشار موسى إلى أن الإخواني لا يتردد في قتل أخيه، موضحًا أن المرشد الحقيقي للجماعة هو بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بأنه قريب الشبه من محمد بديع، المرشد السابق للجماعة.

وأوضح أن منصور عباس، أحد قيادات الإخوان في إسرائيل، يدافع عن إسرائيل ضد مصر، كما أشار إلى أن عبدالله درويش هو مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية في إسرائيل.

أحمد موسى الاخوان نتنياهو اسرائيل

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