500 شاحنة و4 آلاف طن.. الهلال الأحمر يكشف تفاصيل المساعدات المصرية لغزة

أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي الهلال الأحمر المصري، أنه نحن نشهد على كل ما قدمته مصر في إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه الأن نشهد هدنة إنسانية مؤقتة، وعملت مصر على إدخال ألاف الأطنان من المساعدات الإنسانية.

وقالت أمال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه عملنا على إرسال 4 ألاف طن، في 4 أيام، أغلبها من المساعدات الغذائية والطبية.

وتابع المدير التنفيذي الهلال الأحمر المصري، أن هناك قافلة تضم أكثر من 500 شاحنة تحمل ما يزيد عن 4 ألاف طن من المواد الغذائية، والغالبية العظمى من الأطنان موجهة نحو شاحنات تحمل الدقيق، كما أن هناك أيضا شاحنات تحمل المواد الغذائية المتنوعة.