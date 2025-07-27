100 شاحنة و1200 طن.. الهلال الأحمر يكشف تفاصيل مساعدات غزة اليوم

قالت الدكتورة أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم، باعتباره آلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، قافلة جديدة تحمل عنوان باب العزة من مصر إلى غزة.

المواد الغذائية المتنوعة

وأضافت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” والمذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن هذه القافلة تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية، والغالبية العظمى من الأطنان موجهة نحو شاحنات تحمل الدقيق، كما أن هناك أيضا شاحنات تحمل المواد الغذائية المتنوعة.

وأكدت أن مساعدات اليوم هي استمرار للجهود المتواصلة التي قدمها الهلال الأحمر المصري والدولة المصرية لدعم قطاع غزة وتقديم المساعدات في ظل المعاناة الإنسانية التي يشهدها القطاع منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة.