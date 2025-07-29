مصدر إضافي للتغذية.. خبر يهم مواطني الجيزة من وزارة الكهرباء

كشف منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل عن انقطاع المياه والكهرباء عن عدة مناطق في الجيزة .

وقال منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" العطل كان في الكابل رقم واحد الواصل لمحطة محولات جزيرة الذهب وتم التعامل معه ".



وتابع منصور عبد الغني :" هناك توجيه بتوجيه الكهرباء لمحطات المياه والمناطق الاستراتيجية وتم الدفع بـ 65 مولد كهربائي متنقل لدعم التغذية الكهربائية للمناطق الاستراتيجية والحيوية ".



واكمل منصور عبد الغني :" تم إصلاح الكابل رقم 2 مصدر التغذية لمحطة محولات جزيرة الذهب وعملنا على توفير مصدر تغذية إضافي لمحطة محولات جزيرة الذهب وسيتم ربط المصدر الإضافي بالمحولات خلال الساعات المقبلة وهذا المصدر ينهي المشكلة".

ولفت منصور عبد الغني :" تم الانتهاء من تركيب كابل مصدر التغذية الإضافي لمحطة محولات جزيرة الذهب "، مضيفا:" قمنا بإصلاح العطل وإطلاق التيار الكهربائي في محطة محولات جزيرة الذهب ".