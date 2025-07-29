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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاجل.. وزير الكهرباء يتابع إصلاح عطل بمطار القاهرة وإعادة التيار لصالة المطار القديم

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن توصيل التيار إلى صالة المطار القديم بمطار القاهرة بعد انقطاعها  نتيجة عطل عطل فني حدث بمغزيين جهد ١١ ك ف أ.

وأوضح المصدر أن فرق الصيانة التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء  قامت بتحديد العطل  وتم إعادة التغذية لمغذي إنارة طريق المطار وإعادة التيار لمغذي المراقبة الجوية.

وأكد المصدر أن الدكتور  محمود عصمت فور علمه بانقطاع التيار بالمطار بسبب عطل طارئ  غادر  محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء  والتى كان بتابع عملية إصلاح الكابلات وإطلاق التيار .

عصمت يتوجه لمطار القاهرة لمتابعة إصلاح عطل تسبب في فصل التيار عن أجزاء كبيرة بالمطار

 

و توجه الوزير  عصمت إلى لمطار القاهرة الدولى لمتابعة أعمال اصلاح عطل الذي أدى إلى فصل التيار عن أجزاء كبيرة بالمطار.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت أن الأطقم العاملة تمكنت من إصلاح الكابل 2 ، ونجحت فى إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلان المغذيان 1 و 2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.

وفى هذا السياق، تواصل الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الاخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.


 

مطار القاهرة فصل الكهرباء وزير الكهرباء

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