سر استثناء طارق سليمان ومحمد عبد الواحد من شرط رخصة A وحرمان باسم علي

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، تفاصيل استثناء بعض المدربين من شرط الحصول على الرخصة التدريبية «A» للعمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، موضحًا أسباب استثناء طارق سليمان ومحمد عبد الواحد، وعدم انطباق الأمر على باسم علي.

وأوضح العمايرة، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن التعاقد مع طارق سليمان ومحمد عبد الواحد تم في فبراير 2024، قبل صدور المعايير الجديدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في مايو 2025، والتي حددت ضوابط الاستثناء من شرط الحصول على الرخصة التدريبية المطلوبة.

وأشار إلى أن المعايير الجديدة أتاحت استثناء المدربين الذين لديهم عقود مستمرة قبل صدورها، ومنحتهم فترة انتقالية لمدة موسمين، هما 2025-2026 و2026-2027، لتوفيق أوضاعهم والحصول على الشهادة التدريبية اللازمة.

وفي المقابل، أكد خبير اللوائح أن التعاقدات الجديدة التي تتم بعد مايو 2025 تخضع مباشرة للاشتراطات الجديدة، حيث ألزم «كاف» الاتحادات التي تعتزم التعاقد مع مدربين جدد بالتأكد من استيفائهم المؤهلات المطلوبة، دون الاستفادة من الفترة الانتقالية الممنوحة لأصحاب العقود المستمرة.

وبناءً على ذلك، أوضح العمايرة أن استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر يرجع إلى عدم انطباق الاستثناء عليه، باعتباره من التعاقدات التي تمت بعد صدور المعايير الجديدة، فضلًا عن حصوله على الرخصة التدريبية «C»، وليس «B» مثل طارق سليمان ومحمد عبد الواحد.