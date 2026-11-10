إبراهيم فايق: حسام حسن لم تنتهِ رحلته مع منتخب مصر وسيعود يومًا ما

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بما قدمه حسام حسن خلال فترة توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن اسمه سيظل مرتبطًا بتاريخ مميز مع الفراعنة، ومتوقعًا عودته لتدريب المنتخب مستقبلًا.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن قدم تجربة تستحق التقدير، وترك بصمة مهمة مع المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يصبح عودته مطلبًا جماهيريًا في وقت من الأوقات.

وأضاف: «حسام حسن عمل تاريخ ناصع البياض، وافتكروا كلامي، كابتن حسام حسن هيرجع على حصان أبيض مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وهيبقى مطلب جماهيري في وقت من الأوقات».