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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة تستحق الفخر.. مجدي عبد الغني يهاجم منتقدي محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

دافع الكابتن مجدي عبد الغني عن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، بعد الجدل المثار حول صورته عقب احتفال اللاعب بالفوز في المباراة الأخيرة، مؤكدًا أن الصورة طبيعية وتعكس فرحته بالانتصار وتسجيل هدف مميز.

وقال مجدي عبد الغني، خلال تصريحاته عبر قناة الشمس، إن الصورة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لا تستحق كل هذه الانتقادات، مشيرًا إلى أن صلاح كان سعيدًا بالفوز وتقديم مباراة قوية، خاصة أن فريقه يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وهو مركز لم يكن يحلم بالوصول إليه خلال السنوات الماضية.

وتساءل عبد الغني عن أسباب الهجوم على اللاعب بسبب طريقة احتفاله، قائلًا إن البعض فسّر ظهوره وهو يخرج لسانه بشكل سلبي، دون معرفة حقيقة الموقف أو النية وراء الصورة.

وأضاف أن الاحتفالات الجماعية للاعبين عقب الانتصارات، سواء بالرقص أو الغناء داخل غرف الملابس، لم تكن محل اعتراض من المنتقدين، متسائلًا عن سبب التعامل مع صورة محمد صلاح باعتبارها تصرفًا يستحق اللوم.

وأكد أن صلاح لم يقدم ما يستدعي توجيه الانتقادات إليه، مشددًا على أنه لا يمكن لأحد معرفة نية اللاعب من مجرد صورة، أو الجزم بأنه كان يقصد الإساءة إلى شخص بعينه.

وأشار مجدي عبد الغني إلى أن محمد صلاح بذل مجهودًا كبيرًا طوال مسيرته حتى وصل إلى مكانته الحالية، ونجح في حصد حب الجماهير وتقديم إنجازات استثنائية، مؤكدًا ضرورة تقدير ما قدمه اللاعب بدلًا من الانشغال بمثل هذه الانتقادات.

وتابع أن صلاح لا يزال يحافظ على مستواه ومكانته، ويقدم أداءً مميزًا رغم تقدمه في العمر، كما يساهم في ظهور فريقه بصورة قوية ومنافسته على المراكز المتقدمة.

واختتم مجدي عبد الغني تصريحاته بمطالبة الجماهير بتهدئة الأجواء والتوقف عن الهجوم على قائد منتخب مصر، مؤكدًا أن محمد صلاح أسطورة كروية تستحق التقدير والافتخار بما حققته، وأن الانتقادات عبر مواقع التواصل لن تقلل من قيمته أو إنجازاته.

محمد صلاح طرابزون سبور مجدي عبد الغني قائد منتخب مصر

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