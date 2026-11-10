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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي.. تقرير يكشف موعد الرحيل المحتمل عن طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

بدأ النجم المصري محمد صلاح مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما نجح في التأقلم سريعًا مع أجواء الكرة التركية، وفرض نفسه أحد أبرز نجوم فريق طرابزون سبور، منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن إمكانية انتقاله مستقبلًا إلى الدوري السعودي.

وأنهى محمد صلاح رحلته التاريخية مع ليفربول الإنجليزي، والتي امتدت لمدة 9 سنوات، شهدت تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب، ليقرر خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري التركي، بعد فترة من التكهنات بشأن وجهته المقبلة، وارتباط اسمه بالانتقال إلى عدد من الأندية السعودية.

كواليس رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وشهد الموسم الأخير لمحمد صلاح مع ليفربول توترًا ملحوظًا، في ظل تراجع علاقته بالمدرب الهولندي آرني سلوت، الذي انتهت تجربته مع الفريق بالرحيل عن القيادة الفنية خلال العام نفسه.

ورغم تمديد عقده مع النادي الإنجليزي قبل رحيله بعام واحد، اتخذ النجم المصري قرارًا بإنهاء مسيرته داخل ملعب أنفيلد، لتبدأ التكهنات حول مستقبله، خاصة مع وجود اهتمام سعودي قوي بالحصول على خدماته.

ودخل نادي بشكتاش التركي في مفاوضات لضم اللاعب، قبل أن يتحرك طرابزون سبور بقوة لحسم الصفقة، وينجح في إقناع صلاح بارتداء قميص الفريق الأزرق والعنابي، في صفقة وُصفت بأنها قياسية على مستوى النادي.

2028 موعد محتمل لانتقال صلاح إلى السعودية

وفي تطور جديد بشأن مستقبل قائد منتخب مصر، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن وجود توقعات متزايدة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، عقب انتهاء عقده الحالي مع طرابزون سبور.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن المدة التي سيستمر خلالها صلاح في تجربته بالدوري التركي، إلا أن مصادر في منطقة الشرق الأوسط ترى أن انتقاله إلى السعودية في عام 2028 يمثل سيناريو محتملًا بقوة.

ومن المنتظر، وفقًا لهذه التوقعات، أن يكون صلاح قد بلغ 36 عامًا عند انتقاله المحتمل إلى الدوري السعودي، بعد إكمال عقده الممتد لعامين مع طرابزون سبور.

صلاح يخطط لمواصلة التألق مع منتخب مصر

وأكد التقرير أن محمد صلاح لا يفكر في إنهاء مسيرته الكروية خلال الوقت الحالي، إذ يرى أنه لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه على مستوى الأندية والمنتخب الوطني، ويضع أمامه أهدافًا مهمة خلال السنوات المقبلة.

ويطمح قائد الفراعنة إلى مواصلة تمثيل منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، إلى جانب المشاركة في كأس العالم 2030، التي تستضيفها إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وقدم صلاح بداية قوية مع طرابزون سبور، بعدما سجل 9 أهداف في منافسات الدوري التركي، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، مؤكدًا قدرته على صناعة الفارق في تجربته الجديدة.

وسبق أن ارتبط اسم النجم المصري بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال سنواته الأخيرة مع ليفربول، وسط اهتمام من أندية بارزة، أبرزها اتحاد جدة والهلال، لتبقى إمكانية انتقاله إلى الملاعب السعودية مطروحة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

محمد صلاح ليفربول طرابزون الدوري التركي الدوري السعودي

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