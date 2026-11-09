إبراهيم سعيد ينتقد محمد صلاح بسبب حسام حسن: النجومية مش بس أرقام وألقاب

انتقد إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد صلاح، قائد الفراعنة، بسبب عدم نشره رسالة تقدير واحترام لحسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب، مؤكدًا أنه كان يتمنى من صلاح اتخاذ هذه الخطوة تقديرًا لتاريخ أحد رموز الكرة المصرية.

وأوضح إبراهيم سعيد، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حديثه لا يتعلق بالمجاملة أو الواجب الاجتماعي، وإنما بمبدأ تربى عليه وعاش به طوال مشواره الكروي، وهو احترام القائد ومن سبقوه ورموز اللعبة، مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر.

واستشهد مدافع منتخب مصر السابق بموقف جمعه بالراحل محمود الجوهري، بعدما قرر استبعاده من قائمة الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في مالي، بسبب التأخر عن موعد التواجد في الغرفة.

وأكد إبراهيم سعيد أنه رغم صعوبة الموقف وأي خلاف حدث بينهما، لم يتحدث يومًا عن الجوهري بطريقة تقلل منه أو من تاريخه، مشيرًا إلى أنه أسطورة في عالم التدريب وأحد أهم الأسماء التي صنعت تاريخ الكرة المصرية، وكان له فضل كبير عليه بعد الله وسانده في أصعب أزماته.

وأضاف أن المسألة لا تتعلق بالاتفاق أو الاختلاف، أو المقارنة بين النجومية العالمية والأساطير المحلية والأفريقية، لكنها ترتبط بالأصول والمبادئ والتربية واحترام تاريخ الوطن ورموزه.

وأشار إلى أن محمد صلاح نجم كبير ونجاحه يمثل فخرًا لمصر، لكنه كان يتمنى منه، بصفته قائد منتخب مصر، أن تكون لديه لفتة تقدير واحترام تجاه حسام حسن، موضحًا أن النجومية لا تقتصر على الأرقام والألقاب والاحتراف العالمي، بل تشمل المواقف والأخلاق وتقدير أصحاب التاريخ.

واختتم إبراهيم سعيد حديثه بالتأكيد على تمسكه بالمبادئ التي عاش بها طوال مشواره الكروي، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.