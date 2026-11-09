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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ليس من الإنصاف أن تتساوي المسؤوليات ويختلف التقدير المادي بين خطباء الأزهر والأوقاف

مجدي البري
مجدي البري
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بخالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد.

إعادة النظر في الأوضاع المالية للأئمة

وخلال كلمته أمام المجلس اليوم، فتح النائب مجدي البري ملف المساواة في المقابل المادي بين أئمة وخطباء التحسين التابعين للأزهر الشريف ونظرائهم التابعين لوزارة الأوقاف، مطالبًا الحكومة بضرورة إعادة النظر في أوضاعهم المالية وتحقيق العدالة بينهم.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تواجه عجزًا كبيرًا في أعداد الأئمة والخطباء مقارنة بعدد المساجد التابعة لها، الأمر الذي دفعها إلى الاستعانة بخطباء التحسين التابعين للأزهر الشريف، إلى جانب عدد من المحالين إلى المعاش، لسد هذا العجز وضمان استمرار أداء الشعائر الدينية بالمساجد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود تفاوت كبير في المقابل المادي الذي يحصل عليه الخطباء، موضحًا أن خطيب المسجد التابع للأزهر الشريف لا يتقاضى سوى ما يعادل 20% أو 30% مما يحصل عليه نظيره التابع لوزارة الأوقاف، رغم قيام الطرفين بأداء المهام والواجبات ذاتها.

مراجعة المقابل المادي لخطباء التحسين

وأكد البري، أن هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول مبدأ العدالة وتكافؤ التقدير، خاصة أن طبيعة العمل والمسؤوليات واحدة، ولا يوجد مبرر لاستمرار هذا الاختلاف الكبير في المقابل المادي.

وطالب النائب الحكومة، بسرعة دراسة هذا الملف، والعمل على تحقيق المساواة في المقابل المادي لخطباء التحسين التابعين للأزهر الشريف مع نظرائهم بوزارة الأوقاف، بما يضمن إنصافهم وتقدير دورهم في خدمة بيوت الله.

وشدد البري، على أن تحقيق العدالة بين أصحاب العمل الواحد يمثل ضرورة، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أن تتساوى المسؤوليات والمهام بينما يختلف المقابل المادي بهذا التفاوت الكبير.

الاوقاف وزارة الأوقاف البرلمان النواب مجلس النواب

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