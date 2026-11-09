زيارة غامضة.. طائرة عسكرية روسية قادمة من موسكو تهبط في مطار بن جوريون

أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية من موقع FlightRadar24، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية هبطت في مطار بن جوريون الإسرائيلي مساء أمس الأحد.

وكشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أن الطائرة من طراز توبوليف تو-154إم، انطلقت من قاعدة عسكرية بالقرب من موسكو، وهي مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2023.



قاعدة تشكالوفسكي.. مركز عمليات النقل الروسي



وتُعد قاعدة تشكالوفسكي الجوية التي انطلقت منها الرحلة، هي المركز التشغيلي الرئيسي لوزارة الدفاع الروسية، والتي تدير عمليات نقل الشخصيات المهمة والمهام الحكومية لكبار المسؤولين العسكريين والوفود الرسمية.



مسار الرحلة عبر البحر الأسود وتركيا



ومرّ مسار الرحلة فوق البحر الأسود وعبر المجال الجوي التركي قبل دخول إسرائيل من البحر الأبيض المتوسط. وحلّقت الطائرة فوق إسرائيل قبل أن تهبط في مطار بن جوريون حوالي الساعة السابعة مساءً.

وأظهرت بيانات Flightradar24 أن الطائرة ظلت في موسكو خلال الأسبوع الماضي منذ وصولها من نوفوسيبيرسك في 2 نوفمبر.



ما قصة الطائرة الخاضعة للعقوبات؟

وفقا للتقرير، فإن الطائرة تابعة للوحدة الجوية 223 التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وهي كيان خاضع للعقوبات، حيث اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الوحدة بنقل الأفراد والمعدات التابعة لمجموعة فاجنر المرتزقة إلى البلدان التي كانت تعمل فيها فاجنر.

وتم إدراج الطائرة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، الذي يجيز فرض عقوبات تستهدف أنشطة روسيا الخارجية الضارة، بما في ذلك تلك المرتبطة بحربها ضد أوكرانيا.



37 طائرة روسية في قائمة الحظر



وكجزء من الإجراء الذي تم اتخاذه في 19 مايو 2023، حددت الولايات المتحدة 37 طائرة مرتبطة بالوحدة باعتبارها ممتلكات محظورة، بما في ذلك RA-85042.

صمت روسي - إسرائيلي حول الزيارة

وعندما تواصلت صحيفة جيروزاليم بوست مع السفارة الروسية في إسرائيل، رفضت الأخيرة التعليق على هوية من كانوا على متن الطائرة أو سبب وجودهم في إسرائيل، كما رفض الجيش الإسرائيلي طلب صحيفة "جيروزاليم بوست" للتعليق.

