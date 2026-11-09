الجامعة العربية وفلسطين يبحثان آليات تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية

بحث السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مع السفير شريف كامل، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة فلسطين والأمانة العامة للجامعة العربية، لتنفيذ قرارات الجامعة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد السفير مهند العكلوك ضرورة التعاون والتنسيق بين دولة فلسطين والأمانة العامة والدول الأعضاء، لتنفيذ قرارات الجامعة العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية على جميع المستويات، بما يشمل الدعم السياسي والمالي والقانوني، والعمل نحو وقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد السفير شريف كامل أن جامعة الدول العربية تضع القضية الفلسطينية على رأس سلم أولوياتها، بما في ذلك من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ القرارات التي يتبناها مجلس الجامعة على جميع المستويات.