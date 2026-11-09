بالأحضان.. علي ماهر يستقبل لاعبي منتخب مصر مع انطلاق معسكر مالاوي

شهد معسكر منتخب مصر بداية الاستعداد لمواجهتي مالاوي، حيث حرص علي ماهر على استقبال اللاعبين مع انطلاق المعسكر، في أجواء يسودها التركيز والحماس، استعدادًا للمباراتين المقبلتين.

وبدأ لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم في التوافد على مركز المنتخبات الوطنية، اليوم، للانتظام في المعسكر المقام استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

من المقرر أن يخضع اللاعبون للكشف الطبي والقياسات البدنية، قبل انطلاق التدريبات الجماعية تحت قيادة الجهاز الفني علي ماهر ، الذي يسعى إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية والاطمئنان على حالة جميع العناصر.

وأعلن علي ماهر، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، عن القائمة الرسمية للمنتخب، استعداداً لمواجهتي منتخب مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاءت اختيارات ماهر لقائمة الفراعنة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

في خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

في خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

في خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبدالكريم، ومحمود ممدوح.