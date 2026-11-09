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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: علي ماهر محظوظ بتدريب منتخب مصر.. ومهمته أسهل مما يتصور البعض

فتحي سند
فتحي سند
سارة عبد الله

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن الكابتن علي ماهر محظوظ بتولي المسؤولية الفنية لمنتخب مصر في التوقيت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل تجعل مهمته أسهل نسبيًا خلال المرحلة المقبلة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اختيار علي ماهر جاء بشكل مفاجئ وسريع، وفي توقيت لم يكن يتوقعه أحد، ليجد نفسه أمام فرصة كبيرة قد لا تتكرر كثيرًا.

وأوضح أن بداية مشوار علي ماهر ستكون بمباراتين أمام منتخب مالاوي، وهما مواجهتان في المتناول، تمنحانه فرصة لتحقيق بداية قوية وكسب ثقة الجماهير واللاعبين دون الدخول في اختبارات صعبة منذ البداية.

وأضاف أن علي ماهر ليس غريبًا عن أجواء المنتخب، ويمتلك معرفة جيدة باللاعبين وطبيعة الفريق، كما أن الأزمات السابقة، سواء المتعلقة بالجوانب الإنسانية أو العلاقات بين اللاعبين، يمكن احتواؤها بسهولة من خلال الإدارة الجيدة.

وأشار فتحي سند إلى أن الأهم هو تسلمه منتخبًا يمتلك شخصية وهوية كروية واضحة، وليس فريقًا يحتاج إلى البناء من نقطة الصفر، فضلًا عن انتهاء الجزء الأصعب .

وأكد أن علي ماهر حصل على فرصة ذهبية وأرضية جاهزة إلى حد كبير، لكن النجاح الحقيقي يتوقف على قدرته على استثمار هذه الفرصة وتحويلها إلى إنجاز مع منتخب مصر.

فتحي سند علي ماهر منتخب مصر

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