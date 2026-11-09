كيف ودع نجوم المنتخب المصري حسام حسن

أثار رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر حالة من التباين في ردود فعل لاعبي الفراعنة، بعدما وجه بعضهم رسائل شكر ووداع

وجاءت ردود الفعل عقب قرار اتحاد الكرة إقالة حسام حسن، وتعيين علي ماهر خلفًا له، لتنتهي فترة استمرت لأكثر من عامين على رأس القيادة الفنية للفراعنة.

إمام عاشور



حرص إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة وداع إلى حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، عقب إعلان اتحاد الكرة انتهاء مهمتهما مع المنتخب الوطني.





ونشر إمام عاشور عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي صورة تجمع حسام وإبراهيم حسن بقميص منتخب مصر، وأرفقها برسالة قصيرة قال فيها: "شكرًا لكم".









محمد هاني





وجّه محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة شكر إلى الجهاز الفني السابق للفراعنة بقيادة حسام حسن، بعد انتهاء رحلته مع المنتخب الوطني، مُعربًا عن تقديره للمجهودات التي بذلها الجهاز خلال فترة توليه المسئولية.

وكتب محمد هاني عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكرًا لكم على كل مجهودكم وتعبكم وإنجازاتكم.. وكل التوفيق فيما هو قادم»، في رسالة حملت التقدير للجهاز الفني السابق بعد المرحلة التي قضاها مع المنتخب.





هيثم حسن

حرص هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، على توجيه رسالة دعم إلى حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، عقب رحيله عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

ونشر هيثم حسن صورة تجمعه بحسام حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في لفتة دعم وتقدير للمدير الفني السابق، بعد قرار اتحاد الكرة برحيله عن منصبه.

أحمد فتوح

حرص أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، على توجيه رسالة شكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، بعد انتهاء مهمتهما مع القيادة الفنية لمنتخب مصر، تقديرًا لما قدماه خلال فترة توليهما المسؤولية.





ونشر فتوح صورة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، ظهر خلالها رفقة التوأم حسام وإبراهيم حسن، أثناء رفع علم مصر، وعلق عليها قائلًا: «شكرًا لكم على كل مجهودكم وتعبكم وإنجازاتكم.. وكل التوفيق في ما هو قادم»، مرفقًا رسالته بقلب أبيض ورمز الدعاء.

حمدي فتحي

وجه حمدي فتحي، لاعب منتخب مصر، رسالة شكر للجهاز الفني السابق للفراعنة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

ونشر حمدي فتحي عبر خاصية «ستوري» صورة مرفقة برسالة قال فيها: «شكراً لكم وبالتوفيق في الخطوة الجاية إن شاء الله »، في رسالة تحمل الشكر والتقدير للجهاز الفني.





حمزة عبد الكريم

وجّه حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر وبرشلونة، رسالة مؤثرة إلى حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، عقب رحيله عن قيادة المنتخب الوطني، وتعيين علي ماهر خلفًا له خلال المرحلة المقبلة.

ونشر حمزة عبد الكريم صورة تجمعه بحسام حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحرص على توجيه رسالة شكر للعميد، تقديرًا للفترة التي تولى خلالها قيادة المنتخب.

وعلق نجم برشلونة على الصورة قائلًا: «شكرًا لك، أسطورة. أتمنى لك كل التوفيق في الفصل القادم»، وأرفق رسالته برمزي القلب والدعاء.

حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، عقب رحيلهما عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، متمنيًا لهما التوفيق في خطوتهما المقبلة.





ونشر مصطفى شوبير صورة تجمع التوأم حسام وإبراهيم حسن عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «شكرًا ليكم على كل حاجة، وبتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي ❤️».

إسلام عيسي

حرص إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر على توجيه رسالة شكر إلى حسام حسن المدير الفني السابق للفراعنة بعد قرار اتحاد الكرة توجيه الشكر إليه وإلى جهازه المعاون بقيادة شقيقه إبراهيم حسن.

ونشر إسلام عيسى عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام مجموعة من الصور التي جمعته بحسام حسن خلال محطات مختلفة من مسيرته الكروية، مرفقًا بها رسالة أشاد خلالها بدور العميد في منحه فرصة الانضمام إلى المنتخب الوطني وإثبات قدراته.

مروان عطية

حرص مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، عقب انتهاء مهمتهما مع المنتخب الوطني، وقرار اتحاد الكرة برحيل الجهاز الفني السابق.





ونشر مروان عطية رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أعرب خلالها عن امتنانه لما قدمه التوأم خلال فترة تواجدهما مع الفراعنة، وكتب: «شكرًا ليكم على تعبكم معانا».

مصطفى زيكو

نشر مصطفى زيكو، لاعب نادي بيراميدز، صورة تجمعه بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها: «شكراً ع كل حاجة».

رحيل حسام حسن

وأضافت رسالة زيكو لفتة تقدير لحسام حسن وإبراهيم حسن، بعد انتهاء مهمتهما مع منتخب مصر، خاصة أن العميد منحه فرصة تمثيل الفراعنة والمشاركة في كأس العالم 2026.











