رسميًا: أوبو تكشف الستار عن سلسلة Reno 17 المنتظرة إليك أهم مواصفاتها

أكدت شركة أوبو رسميًا إطلاق سلسلة هواتف أوبو رينو 17 رسميًا في الصين يوم 16 نوفمبر. وتشمل السلسلة هاتفي رينو 17 ورينو 17 برو ، بالإضافة إلى جهاز iPad Air 6 وساعة Watch 5. وقبل الإطلاق، تتوفر طرازات رينو الجديدة للطلب المسبق، وتتضمن القوائم الرسمية صورًا للهواتف.

سلسلة هواتف أوبو رينو 17

اوبو رينو 17اوبو رينو 17

اوبو رينو 17اوبو رينو 17

اوبو رينو 17اوبو رينو 17

اوبو رينو 17اوبو رينو 17

نشرت شركة أوبو صورًا رسمية للهواتف على مواقع المتاجر الصينية، ما كشف عن تصميم كلا الهاتفين. وكانت الشركة قد شوّقت سابقًا لتأثير خلفي متوهج يشبه القطط لهذه السلسلة، وتُظهر الصور الجديدة كيف سيبدو هذا التصميم على الجهاز النهائي.

ألوان هاتف Oppo Reno 17

يأتي الهاتف باللون الأزرق الفاتح، ويتميز بوجود نقش بارز ومميز لشكل قطة على ظهر الهاتف ولون أبيض جذاب يتميز بنقوش متموجة وانسيابية مدمجة داخل الزجاج الخلفي ولون بني كلاسيكي

ألوان هاتف Oppo Reno 17 Pro

يأتي الهاتف بلون أبيض وهو لون حصري ومخصص فقط لنسخة البرو. كما يأتي باللون الأزرق الفاتح مع نقش القطة البارز الموجود في النسخة القياسية و نفس اللون البني المطفي غير اللامع الموجود في النسخة القياسية.

يتميز الهاتف بطراز Pro بحجمه الأصغر، كما أن فتحة الكاميرا الأمامية فيه أصغر من تلك الموجودة في هاتف Reno 17

يتميز طراز Pro بلون أبيض ناصع وناعم، بينما يحتفظ طراز Reno 17 القياسي بلون أبيض ثلجي بنقشة متموجة. ويتطابق هذا الاختلاف مع أسماء الألوان المختلفة المعروضة بالفعل على صفحات متجر Oppo في الصين

لا تزال تفاصيل المواصفات التقنية غير رسمية حتى الآن، على الرغم من أن التسريبات السابقة لمواصفات هاتفي Reno 17 وReno 17 Pro

قد أشارت إلى اختلاف واضح بينهما فقد، يختلف الهاتفان في حجم الشاشة، ونوع المعالج، وسعة البطارية، بينما يتشاركان نفس خيارات الذاكرة.

يُقال إن هاتف أوبو رينو 17 سيأتي بشاشة OLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K، ويعمل بمعالج سنابدراجون 7 من الجيل الرابع. وقد يحتوي على بطارية كبيرة بسعة 8000 مللي أمبير تكفي لتشغيله طوال اليوم.

أما هاتف Oppo Reno 17 Pro، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة OLED أصغر حجماً بقياس 6.32 بوصة ودقة 1.5K، ومعالج Dimensity 8550 Super. وقد يحتوي على بطارية بسعة 7200 مللي أمبير. ومن المتوقع أن يتوفر كلا الهاتفين بخيارات ذاكرة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

لا تزال هذه الأرقام بحاجة إلى تأكيد من أوبو في 16 نوفمبر، لكنها تشير بالفعل إلى بطارية أكبر في الطراز القياسي وهيكل أكثر انسيابية في طراز Pro.