خبير اقتصادي: خفض الدين الخارجي والبطالة أبرز أولويات المرحلة المقبلة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، تناول استعراض عدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم بأكثر من 13%، إلى جانب مناقشة جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لتقييم الأداء الحكومي، والعمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والبحث عن حلول وبدائل تمويلية تقلل الاعتماد على الاقتراض، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن الدولة والمواطنين.

معدلات نمو أكثر استدامة

وتابع أن من أبرز الأولويات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة التركيز على خفض معدلات الدين الخارجي، وتعزيز القدرة على إدارة الالتزامات المالية، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق معدلات نمو أكثر استدامة.