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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم السيد: مؤشرات مصر الاقتصادية مبشرة ونستهدف جذب استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
محمود زيدان

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الفعاليات والمخرجات الصادرة عن المنتدى تعكس بوضوح امتلاك الدولة المصرية رؤية اقتصادية شاملة ومحددة، مشيراً إلى أن ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني المخطط انطلاقه مع بداية عام 2027 تُشكل ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد القومي، مع استكمال مقوماته خلال العامين القادمين.

وأوضح ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «اليوم» على شاشة «Dmc»، أن الحكومة أبدت التزاماً جاداً تجاه تعزيز التنمية الاجتماعية والإنشائية، من خلال التوسع في بناء المستشفيات والمنشآت الصحية، والالتزام بالتعاقدات الخاصة بإنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التوسع العمراني.

وفيما يتعلق بملف الاستثمار والمؤشرات الكلية، أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية تتجاوز حاجز الـ 20 مليار دولار خلال الفترة القادمة، مدعومة بالنتائج الإيجابية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2029 والتي تجاوزت فيها الاستثمارات أكثر من 18 مليار دولار وفق ما أعلنه وزير الاستثمار.

وأعرب عن تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي، استناداً إلى المستهدفات الإيجابية التي تلتزم بها الحكومة، وفي مقدمتها الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.5%، وخفض معدل التضخم إلى 5.5%، مؤكداً أن هذه المؤشرات قادرة على تغطية واحتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة.

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