رئيس المخابرات التركية يكشف مفاجأة: لقاء محتمل بين نائب ترامب ومحسن رضائي

كشف رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن يوم الاثنين عن بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، من المحتمل أن يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.

وقال رئيس الاستخبارات التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول ثني نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن شن المزيد من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أن أي هجوم أمريكي على إيران من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حلقة مفرغة جديدة من العنف في المنطقة.

وأوضح قالن، أن تركيا وأطراف وسيطة أخرى تعمل على دفع خطة تتألف من سبع نقاط، وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة فلن تكون هناك ضربة ضد إيران.

رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن وسطاء قطريون يعتزمون ترتيب لقاء الأسبوع المقبل بين محسن رضائي وجي دي فانس.