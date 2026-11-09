قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يزاحم الكبار على صدارة هدافي الدوري التركي.. اعرف الترتيب

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه بقميص طرابزون سبور؛ بعدما سجل هدفًا جديدًا في شباك ألانيا سبور، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وحقق طرابزون سبور فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب ألانيا سبور بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ألانيا أوبا، ليحصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

افتتح فاجنر بينا التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 17، قبل أن يعزز محمد صلاح تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 34، مستفيدًا من تمريرة زميله النيجيري بول أونواتشو، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 9 أهداف في الدوري التركي الممتاز خلال الموسم الحالي، إلى جانب تقديمه 3 تمريرات حاسمة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي المسابقة، ويواصل منافسته على صدارة القائمة.

ترتيب هدافي الدوري التركي بعد الجولة الـ11

وجاء ترتيب أبرز هدافي الدوري التركي الممتاز بعد نهاية منافسات الجولة الحادية عشرة على النحو التالي:

النيجيري جيفت أوربان، لاعب أميد سبور – 10 أهداف.

الصربي دوشان فلاهوفيتش، لاعب بشكتاش – 9 أهداف.

المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور – 9 أهداف.

النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي – 9 أهداف.

الأوزبكي إلدور شوموردوف، لاعب إسطنبول باشاك شهير – 8 أهداف.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات مميزة مع طرابزون سبور، بعدما أصبح أحد أبرز المنافسين على لقب هداف الدوري التركي، في ظل استمراره في التسجيل وصناعة الأهداف خلال الموسم الحالي.

طرابزون سبور ألانيا سبور الدوري التركي محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

الاردن

«الأردن سيبقى دائمًا إلى جانب سوريا».. رسائل دعم وتعاون أمني في مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين

الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار

الشوادفي: تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي أبرز رسائل اجتماع الرئيس السيسي

نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب.. ومخاوف من سيناريو العزل

نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد