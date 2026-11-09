الزمالك واتحاد العاصمة.. إنجاز إفريقي يجمع بطلي مصر والجزائر

نجح الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في تحقيق إنجاز قاري لافت، بعدما أصبحا آخر ناديين يتمكنان من الجمع بين لقبي كأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، في مشهد يؤكد قدرة بطل المسابقة الثانية في القارة على التفوق أمام بطل دوري أبطال إفريقيا في المواجهة الحاسمة على لقب السوبر.

وكان الزمالك صاحب هذه البصمة في عام 2024، بعدما تُوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، عقب تفوقه على نهضة بركان المغربي في النهائي، قبل أن يواصل نجاحه القاري بحصد كأس السوبر الإفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وجاء تتويج الفريق الأبيض بالسوبر بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم الزمالك اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليضيف بطولة جديدة إلى سجله القاري، على حساب الأهلي المتوج بدوري أبطال إفريقيا في ذلك الموسم.

وبعد عامين، كرر اتحاد العاصمة الجزائري الإنجاز ذاته، بعدما تُوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية في نسخة 2026، عقب تفوقه على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1 في مجموع المباراتين.

ولم يتوقف نجاح الفريق الجزائري عند لقب الكونفدرالية، إذ عاد ليحقق السوبر الإفريقي يوم 8 نوفمبر 2026، بعدما تغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بمدينة بريتوريا، ليحرم بطل دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026 من التتويج باللقب.

وتكتسب الثنائية التي حققها الزمالك واتحاد العاصمة أهمية إضافية، كون الفريقين نجحا في انتزاع السوبر من بطلي دوري أبطال إفريقيا في موسميهما، ليؤكدا أن التتويج بالكونفدرالية لا يمنع صاحبه من فرض تفوقه على بطل المسابقة القارية الكبرى.

وبين إنجاز الزمالك في 2024 ونجاح اتحاد العاصمة في 2026، تبرز بصمة مصرية وجزائرية في سجل البطولات الإفريقية، بعدما جمع الناديان بين لقبي الكونفدرالية والسوبر، وكتبا فصلًا مميزًا في تاريخ المنافسات القارية.