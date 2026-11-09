قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى.. أدعية الرزق والمغفرة واستقبال الشهر الجديد
في سيبيريا.. خصلة شعر تكشف استخدام القنب لأغراض نفسية قبل 2800 عام
ترامب: إيران انتهت عسكريا فعليا لقد قُطـ عـت رأسها ونبحث عن حل للنووي
ترامب: بايدن أنفق مليارات الدولارات على أوكرانيا بصورة لا تصدق دون مقابل لأمريكا
ماكرون يرحب بترشح أسطورة الجودو تيدي رينر لانتخابات رئاسة فرنسا 2027
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت
قرارات بإخلاء السكان وإزالة.. التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار بورسعيد
التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه السعودية
حقيقة وجود مفاوضات من العراق والأردن للتعاقد مع حسام حسن
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
8 اتهامات تهدد هيجسيث.. وزير دفاع أمريكا أمام الكونجرس تمهيدا لعزله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد العدل: حسام حسن أطاح بنفسه.. ومحمد صلاح لم يتسبب في رحيله

محمد العدل
محمد العدل
سارة عبد الله

حرص المخرج محمد العدل على الدفاع عن النجم محمد صلاح، بعد تداول أنباء تربط رحيل حسام حسن وجهازه الفني عن تدريب منتخب مصر بتدخل قائد المنتخب، وتحمله قيمة الشرط الجزائي من أجل إقالة الجهاز الفني.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رافضًا محاولات تحميل محمد صلاح مسؤولية إقالة حسام حسن، مؤكدًا أن ما تردد بشأن تحمل اللاعب الشرط الجزائي لا أساس له من وجهة نظره.

وأشار العدل إلى أن حسام حسن، رغم اعترافه بإنجازاته مع المنتخب الوطني، تسبب في أزماته مع أطراف المنظومة الكروية، بداية من اتحاد الكرة، مرورًا بنجوم المنتخب السابقين والحاليين، وصولًا إلى الأندية، بسبب تصريحاته ومواقفه التي خلقت حالة من العداء مع العديد من الأطراف.

وأضاف أن الشخصيات العامة يجب أن تدرك أن سلوكها الشخصي ينعكس على صورتها أمام المجتمع، لافتًا إلى أن بعض الأحداث الشخصية أثرت على صورة حسام حسن أمام الرأي العام.

واختتم محمد العدل حديثه بالتأكيد على أن محمد صلاح لم يطح بالمدير الفني للمنتخب، قائلًا: «محمد صلاح لم يطح بالمدير الفني للمنتخب ولكن حسام هو من أطاح به».

المخرج محمد العدل رحيل حسام حسن منتخب مصر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أمين الفتوى يوضح للزوجة التصرف الصحيح حال رفض زوجها الذهاب للإفتاء بعد حلفه بالطلاق

دار الإفتاء

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها بسبب الخلافات؟.. أمين الإفتاء يوضح

قول صدق الله العظيم

هل قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة في الصلاة يبطلها؟

بالصور

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد