محمد العدل: حسام حسن أطاح بنفسه.. ومحمد صلاح لم يتسبب في رحيله

حرص المخرج محمد العدل على الدفاع عن النجم محمد صلاح، بعد تداول أنباء تربط رحيل حسام حسن وجهازه الفني عن تدريب منتخب مصر بتدخل قائد المنتخب، وتحمله قيمة الشرط الجزائي من أجل إقالة الجهاز الفني.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رافضًا محاولات تحميل محمد صلاح مسؤولية إقالة حسام حسن، مؤكدًا أن ما تردد بشأن تحمل اللاعب الشرط الجزائي لا أساس له من وجهة نظره.

وأشار العدل إلى أن حسام حسن، رغم اعترافه بإنجازاته مع المنتخب الوطني، تسبب في أزماته مع أطراف المنظومة الكروية، بداية من اتحاد الكرة، مرورًا بنجوم المنتخب السابقين والحاليين، وصولًا إلى الأندية، بسبب تصريحاته ومواقفه التي خلقت حالة من العداء مع العديد من الأطراف.

وأضاف أن الشخصيات العامة يجب أن تدرك أن سلوكها الشخصي ينعكس على صورتها أمام المجتمع، لافتًا إلى أن بعض الأحداث الشخصية أثرت على صورة حسام حسن أمام الرأي العام.

واختتم محمد العدل حديثه بالتأكيد على أن محمد صلاح لم يطح بالمدير الفني للمنتخب، قائلًا: «محمد صلاح لم يطح بالمدير الفني للمنتخب ولكن حسام هو من أطاح به».