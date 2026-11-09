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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس مدربًا جديدا لريال أوفييدو

راؤول جونزاليس
راؤول جونزاليس
أ ش أ

أعلن نادي ريال أوفييدو رسميًا اليوم "الاثنين" تعيين أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس مدربًا جديداً للفريق، خلفًا للمدرب المُقال خوليان كاليرو، وذلك بموجب عقد يمتد حتى عام 2028.

وتُعد هذه الخطوة أول تجربة تدريبية لراؤول خارج منظومة نادي ريال مدريد، الذي قضى فيه فعلياً كامل مسيرته التدريبية حتى الآن.

وبدأ راؤول مسيرته التدريبية الاحترافية مع فريق "ريال مدريد كاستيا" في عام 2019، وذلك بعد أن استهل مشواره قبل عام من ذلك مع فريق الناشئين (تحت 16 عاماً) في النادي نفسه وأمضى ستة مواسم على رأس الجهاز الفني للفريق الرديف، قبل أن يختتم فترته مع النادي في عام 2025.

ومنذ ذلك الحين، لم يتولَّ اللاعب السابق تدريب أي فريق، حيث كان يترقب المشروع المناسب الذي يتيح له الانتقال إلى عالم التدريب الاحترافي وجاءت الفرصة عبر نادي ريال أوفييدو، في توقيت حاسم وبالغ الأهمية بالنسبة للنادي.

وسيكون أمام راؤول مهمة أساسية وهي قيادة الفريق الأستوري للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني (لا ليجا) ويمثل هذا تحدياً كبيراً لراؤول، الذي يستهل فصلاً جديداً في مسيرته، طامحاً إلى قيادة ريال أوفييدو للعودة إلى مصاف الكبار في كرة القدم الإسبانية.

وهبط ريال أوفييدو لدوري الدرجة الثانية الإسباني بعد موسم واحد فقط من صعود الفريق إلى دوري الأضواء والشهرة (الليجا) في صيف 2025 وكان أوفييدو أول الفرق التي تأكد هبوطها حسابياً قبل 3 جولات من نهاية موسم 2025–26.

وفي الموسم الحالي، يحتل أوفييدو المركز التاسع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 21 نقطة بعد مرور 13 جولة من البطولة، وبفارق 8 نقاط عن متصدر الترتيب ألميريا.

نادي ريال أوفييدو ريال مدريد راؤول جونزاليس

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