جوزيه مورينيو يفوز بجائزة أفضل مدرب في الليجا لشهر أكتوبر

فاز البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر الماضي بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق تحت قيادته والانتصارات المتتالية للفريق محليًا وأوروبيًا.

ويعيش مورينيو واحدة من أفضل فتراته منذ وصوله إلى ريال مدريد، إذ أنهى الفريق الشهر الماضي بسجل مثالي في الدوري الإسباني لكرة القدم ولم يفقد ريال مدريد أي نقطة في المباريات الثلاث التي خاضها خلال شهر أكتوبر (بالإضافة إلى مباراتين في دوري أبطال أوروبا، انتهتا أيضاً بانتصارات للفريق الملكي).

واستهل الفريق مشواره في أكتوبر الماضي بالفوز على فياريال بنتيجة 1-0، ثم واصل تألقه بتحقيق انتصارٍ ساحق على إشبيلية بنتيجة 4-1، لكن الانتصار الأبرز جاء في "الكلاسيكو"، حيث تغلب ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، ليختتم بذلك شهراً مثالياً.

وقد جاءت هذه النتائج لتُتوّج جهود مورينيو على رأس الجهاز الفني للفريق؛ إذ تفوق المدرب البرتغالي في التصويت على كل من بيليجرينو ماتارازو ماتاراتزو مدرب ريال سوسيداد ودييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد.

وتُعد هذه الجائزة هي الأولى التي يحصل عليها مورينيو كـ "مدرب الشهر" هذا الموس ويأتي هذا التقدير تتويجاً لشهر أكتوبر الذي قدّم فيه ريال مدريد أداءً متميزاً على أرض الملعب، حيث كانت النتائج المحققة خير دليلٍ على نجاح عمل المدرب.