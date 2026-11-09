ناقد رياضي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم وموقفه من معسكر منتخب مصر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم وموقفه من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«المتحدث الرسمي لنادي نيس الفرنسي: سينضم مو (محمد عبد المنعم) إلى معسكر المنتخب الوطني لعرض إصابته على الجهاز الطبي، ونتمنى جميعًا عودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن فمو يحظى بتقدير كبير من الجماهير وجميع العاملين في النادي».

وتعكس تصريحات مسؤولي نيس مدى التقدير الذي يحظى به المدافع المصري داخل النادي الفرنسي، سواء من الجماهير أو المسؤولين والعاملين، مع تمنيات الجميع بعودته سريعًا إلى الملاعب واستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

ومن المنتظر أن يخضع محمد عبد المنعم لتقييم طبي من جانب الجهاز الطبي لمنتخب مصر، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة، وفقًا لنتائج الفحوصات الطبية وتطورات حالته الصحية