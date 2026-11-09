جمال عبدالحميد: محمد صلاح من حقه يدلع ومنتخب مصر يحطه فوق دماغه

تحدث جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، عن الجدل المثار حول صورة محمد صلاح عقب مباراة طرابزون، وموقفه من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن الإنجازات التي تتحقق في كرة القدم تظل الأكثر تأثيرًا لدى الجماهير.

وقال عبدالحميد، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "الزمالك والأهلي كرة قدم فقط، ومهما حققت من بطولات في ألعاب الصالات، فإن الفوز ببطولة دوري في كرة القدم يجعل الجميع ينسى كل شيء آخر".

وأضاف: "كل شخص سيفسر صورة محمد صلاح بعد مباراة طرابزون وفقًا لمدى حبه أو كرهه لمحمد صلاح".

وتابع: "محمد صلاح من حقه يدلع، ومنتخب مصر يجب أن يضعه فوق رأسه، لأنه حقق كل الإنجازات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن حقق إنجازات مع منتخب مصر، ولكن تدريب الفراعنة أفضل من أي عرض قد يتلقاه خلال الفترة المقبلة".