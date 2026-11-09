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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب «المصريين»: البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء يفتح آفاقًا جديدة لصناعة المستقبل

حسام أشرف زغلول
حسام أشرف زغلول
حسن رضوان

أكد حسام أشرف زغلول، أمين لجنة الشباب بحزب «المصريين»، أن إعلان الأكاديمية الوطنية للتدريب فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الاستثمار في الإنسان، وإعداد أجيال جديدة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وصناعة المستقبل.

وأوضح «زغلول»، في بيان، أن إطلاق دفعة جديدة من البرنامج يأتي في إطار توجه يستهدف اكتشاف الطاقات الواعدة لدى النشء، وتنمية قدراتهم القيادية والشخصية، بما يساعدهم على فهم متطلبات المرحلة المقبلة، والتعامل مع تحدياتها بوعي ومسؤولية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتأهيل النشء يمثل خطوة مهمة في بناء مجتمع قادر على الاستفادة من إمكانات أبنائه.

 نموذج تدريبي متكامل يُنفذ عبر مرحلتين

وأضاف أمين لجنة الشباب بحزب «المصريين» أن اعتماد البرنامج على نموذج تدريبي متكامل يُنفذ عبر مرحلتين يعكس أهمية التخطيط الجيد للعملية التدريبية، وتقديم تجربة تعليمية وتطبيقية تتيح للمشاركين اكتساب مهارات متنوعة، وتعزز لديهم قيم الانضباط والعمل الجماعي والتفكير الإيجابي والقدرة على اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن إتاحة الفرصة أمام آلاف الشباب الواعدين من مختلف المحافظات والخلفيات التعليمية المتنوعة تحمل دلالة مهمة، تتمثل في الحرص على توسيع نطاق الاستفادة من البرامج الوطنية، وعدم قصر فرص التأهيل على فئة أو منطقة جغرافية بعينها، بما يتيح اكتشاف المواهب والقدرات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد «زغلول» على أن الاستثمار في النشء لا يقتصر على تنمية المهارات الفردية، بل يمتد إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والمشاركة المجتمعية، وتعزيز إدراك الأجيال الجديدة لمسؤولياتها تجاه وطنها، مؤكدًا أن إعداد قيادات المستقبل يبدأ من توفير فرص حقيقية للتعلم والتدريب واكتساب الخبرات في سن مبكرة.

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تنفيذ البرامج الوطنية الموجهة للنشء تبرز أهمية بناء الإنسان باعتباره أحد المحاور الأساسية للتنمية الشاملة، لافتًا إلى أن المؤسسات التدريبية والتعليمية يقع على عاتقها دور مهم في تحويل طاقات الشباب إلى قدرات عملية ومهارات قابلة للتطبيق.

واختتم حسام أشرف زغلول بالتأكيد على أهمية إقبال النشء على مثل هذه البرامج والاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة، باعتبارها مساحة لاكتشاف الذات وتطوير الإمكانات، وبداية لاكتساب خبرات تسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية.

صناعة المستقبل البرنامج الرئاسي الأكاديمية الوطنية للتدريب

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