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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أقارب الإخواني الإسرائيلي كمال الخطيب مجندون في جيش الاحتلال

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المكتب الإداري للإخوان في إسرائيل يقوده كمال الخطيب الإسرائيلي الإخواني وأحد أعضاء مؤسسة المعزول محمد مرسي ".


وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أقارب كمال الخطيب مجندين في جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية وبيضربوا في الفلسطينيين ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  الإخواني محمود حسين يقوم بالتنسيق مع نتنياهو في الكثير من الأمور ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الموساد بيشغل الإخواني الإرهابي معتز مطر وكمال الخطيب بيتعامل مع معتز مطر عشان يهاجم مصر ". 
 

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو مصر الاخوان

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