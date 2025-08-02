الرئيس يهتم بملف المياه.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة مع وزير الري من قناطر ديروط الجديدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان متواجد في أسيوط مع هاني سويلم وزير الموارد المائية والري من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الناس بتشتغل 12 ساعة في اليوم لإنجاز هذا المشروع العملاق ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نحن نتحدث عن 7 قناطر في ديروط بمحافظة أسيوط ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يهتم بملف المياه بشكل كبير لانه تحدي كبير امامنا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" قناطر ديروط الجديدة في أسيوط هي حنفية المياه لـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية ويتم إدارة المياه لـ 1.6 مليون فدان ".