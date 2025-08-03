دعوى غلق تيك توك في مصر بهذا الموعد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 9 سبتمبر المقبل لنظر دعوى غلق تيك توك، المقامة من محام.

وجاء موضوع الدعوى عن حجب منصة تيك توك أو وضع ضوابط قانونية ومعاییر وسیاسات أخلاقية تتفق مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع.

وقال مقدم الدعوى، إنه لا زال العالم أجمع وعلى رأسه مصر يعاني من انتهاكات المحتوى على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص على موقع تيك توك، والذي يروج لمقاطع تنتهك المحتوى مثل نشر العُري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، ويسعى جاهدا إلى نشر الفجور والتدني والفضائح، رغم أن الهدف منه في بداية الأمر كان لنفع الناس والاستفادة مما ينشر.

وتابع أن هذا يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب، وكثير من الفتيات لجأن لتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا، ولا يفوتنا أن نذكر قضية فتيات تيك توك الشهيرة التي عرضت بعضهن للحبس والغرامة في مقتبل أعمارهن.